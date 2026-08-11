YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bir tescilli lezzet daha! Bingöl'ün adıyla anılacak

Bingöl burma kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Bir tescilli lezzet daha! Bingöl'ün adıyla anılacak
Nilgün Arabacı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, odalarının başvurusu sonucu Bingöl burma kadayıfının 1886 tescil numarasıyla coğrafi işaret aldığını belirtti.

Burma kadayıfın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çintay, "12.12.2025 Dünya Bingöllüler Günü'nde çıktığımız bu yolculuğu bugün güzel bir sonuçla taçlandırdık. Bir değerimizi daha ait olduğu toprakların adıyla koruma altına almanın gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ün değeri, Bingöl'ün adıyla yaşayacak. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 liraBu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira
Susuz ve ilaçsız yetişiyor: Tadı şeker gibi! Kapış kapış gidiyorSusuz ve ilaçsız yetişiyor: Tadı şeker gibi! Kapış kapış gidiyor

Anahtar Kelimeler:
kadayıf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.