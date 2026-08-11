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Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira

İncirin oluşum sürecini pek çok insan bilmiyor. Öğrenenlerden ise yemekten vazgeçenler bile var. Ancak bu doğa mucizesi aslında kapış kapış satılıyor. Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen ürünler dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu.

Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira
Çiğdem Berfin Sevinç

İlçede geçen yıl coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulan incirde hasat başladı. Yaklaşık 10 bin dekar alanda üretilen incirde bu yıl 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Üreticiler tarafından bahçelerden toplandıktan sonra kasalara konulup, kamyonlara yüklenen incirler Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen ürünler, dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu.

Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira 1

Dere Mahallesi'ndeki üreticilerden Seher Sarıbaz, bazı bölgelerde hava durumu nedeniyle ürünlerin olgunlaşma aşamasında dökülmesinden dolayı verim kaybı yaşandığını ancak yine de verimden memnun olduklarını kaydetti. Sarıbaz, Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan incirleri toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak incirin sütü ve tozu fena bir şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun" dedi.

Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira 2

KURUTULUNCA DEĞERİ ARTIYOR

Üreticilerden Tuba Çabuk ise yaş incirleri kurutarak katma değeri yüksek ürün elde ettiğini kaydetti. 15 yıldır kuru incir sattığını anlatan Çabuk, "İlk başladığım yıllarda 100-200 kiloyla başlamıştım, şimdilerde ise 1,5 ton kuru incir üretiyorum. Hedefim 2 tona çıkarmak. 5 kilo yaş incirden 1 kilo kuru incir elde ediliyor. Fiyatlar da kilosu ortalama 800 liradan başlıyor" diye konuştu.

İncir tüccarı Özge Yerlikaya da sabahın erken saatlerinden itibaren geldikleri iş yerinde köylülerin getirdiği incirleri paketleyip yurt genelindeki kentlere gönderdiklerini anlattı.

Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira 3

COĞRAFİ İŞARETTE SONA GELİNDİ

Öte yandan, Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent Enstitüsüne 'Mut İnciri' adıyla 31 Ekim 2025 tarihinde C2025/00432 nolu coğrafi işaret başvurusunda 90 günlük ilan sürecinin başladığı belirtildi. Süreç sonunda Mut İnciri coğrafi işaretine kavuşmuş olacak.

Bu arı mezarını herkes yiyor! Hasadı başladı: Kilosu 150 lira 4

MUCİZENİN ADI "İNCİR"

Meyve sandığımız incirin, aslında içine doğru büyüyen ters bir çiçek sepeti olduğu biliyor muydunuz? Bu çiçeğin içine giren ve oluşumu tamamlamayı görev edinen "incir arısı" ise bu doğa olayının mucizesi. Tozlaşma sağlamak için incirin içine giren minik arı, içeride mahsur kalarak hayatını kaybediyor; arının polenleriyle döllenen incir ise zamanla büyüyüp tatlanıyor. İçeride kalan arı, meyvenin özel enzimleri tarafından tamamen eritildiği için yediğimiz olgun incirlerde hiçbir arı kalıntısı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
incir arı mezar hasat
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