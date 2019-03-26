Bir türlü koltuktan inemeyen kediyi böyle indirdi

Sosyal medyada yayılan bir kedinin görüntüsü izleyenleri güldürdü. Bir türlü koltuktan inemeyen yavru kedi iç ısıtan görüntü oluşturdu. Videonun en sonunda ise yavru kedinin inmesi için son sözü büyük kedi söyledi.
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