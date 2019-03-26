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Bir türlü koltuktan inemeyen kediyi böyle indirdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yavru kedinin koltuktan inmek için yaşadığı kararsızlık izleyenleri güldürdü. Ancak yavru kediye sürpriz, diğer kediden geldi.

Sosyal medyada yayılan bir kedinin görüntüsü izleyenleri güldürdü. Bir türlü koltuktan inemeyen yavru kedi iç ısıtan görüntü oluşturdu. Videonun en sonunda ise yavru kedinin inmesi için son sözü büyük kedi söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Kedi kararsız korku Komik

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