Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler buraya! Sabah aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan tarifler

Aç olduğunuz zamanlar gözünüz hangi yiyeceğe ilişirse onu yemek istersiniz. Sabahları aç karnına uyanıp buzdolabını açtığınızda ise tüm kahvaltılıkları tüketmek isteyebilirsiniz. Ancak hafif ve doyurucu tariflerle çok fazla yemeden de uzun süre tok kalmak mümkün. Uzun süren tokluk hissi sayesinde daha az kalori alırsınız ve kilo vermeniz daha kolay olur. Gelin, hep birlikte sabah aç karnına tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olan tariflerin detaylarını inceleyelim.
MALZEMELER
1 bardak içme suyu
1 yemek kaşığı elma sirkesi
HAZIRLANIŞI
1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesini ekleyin.
Üzerine 1 tatlı kaşığı balı ilave edin.
MALZEMELER
Yulaf
Süt
Tarçın
Kakao
HAZIRLANIŞI
Bir cezvenin içine bir miktar yulafı ve sütü ekleyin.
Yulafınız pişmeye başlayınca üzerine biraz tarçın, keçiboynuzu unu ve toz kakao ekleyin.
MALZEMELER
6 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Yarım domates
2 adet yeşil biber
Karabiber
Tuz
Birkaç tutam dereotu
HAZIRLANIŞI
Muffin kaplarını bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın.
1 tatlı kaşığı yulaf ile her bir muffin kabına taban oluşturun.
Üzerine küçük küçük doğranan biber ve domatesleri ekleyin.
Daha sonra bir kasede çırptığınız 2 adet yumurta, dereotu, tuz ve karabiber karışımından tüm muffin kaplarına yavaşça dökün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika boyunca pişirin.
Arzu edenler tarife küçük küçük doğradığı mantarları da ekleyebilir.
Bu ölçüler ile ortalama 10 adet muffin elde etmiş oluyorsunuz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum