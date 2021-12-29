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Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler buraya! Sabah aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan tarifler

29.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları uyandığınızda boş bir mideyle aklınıza ilk gelen şeylerden biri enfes bir kahvaltı olmalı. Çeşit çeşit peynirler, yumurta, salam, sucuk, tereyağı, bal derken liste uzayıp gidiyor. Ancak sabahları uyandığınızda hem sizleri tok tutan hem zayıflamanıza yardımcı olan pratik tariflerin olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar...

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler buraya! Sabah aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan tarifler

Aç olduğunuz zamanlar gözünüz hangi yiyeceğe ilişirse onu yemek istersiniz. Sabahları aç karnına uyanıp buzdolabını açtığınızda ise tüm kahvaltılıkları tüketmek isteyebilirsiniz. Ancak hafif ve doyurucu tariflerle çok fazla yemeden de uzun süre tok kalmak mümkün. Uzun süren tokluk hissi sayesinde daha az kalori alırsınız ve kilo vermeniz daha kolay olur. Gelin, hep birlikte sabah aç karnına tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olan tariflerin detaylarını inceleyelim.

BALLI ELMA SİRKESİ KÜRÜ

MALZEMELER

  • 1 bardak içme suyu

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

  • 1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesini ekleyin.

  • Üzerine 1 tatlı kaşığı balı ilave edin.

  • Bu karışımı yemeklerden önce ve özellikle sabah aç karnına tüketin.

YULAF EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yulaf

  • Süt

  • Tarçın

  • Kakao

  • Keçiboynuzu unu

HAZIRLANIŞI

  • Bir cezvenin içine bir miktar yulafı ve sütü ekleyin.

  • Yulafınız pişmeye başlayınca üzerine biraz tarçın, keçiboynuzu unu ve toz kakao ekleyin.

  • Karışımı orta ateşte 3-5 dakika daha pişirin. Servis kasesine aldığınız yulafı oda sıcaklığında tüketin.

FİT MUFFİN TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • Yarım domates

  • 2 adet yeşil biber

  • Karabiber

  • Tuz

  • Birkaç tutam dereotu

  • 2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

  • Muffin kaplarını bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın.

  • 1 tatlı kaşığı yulaf ile her bir muffin kabına taban oluşturun.

  • Üzerine küçük küçük doğranan biber ve domatesleri ekleyin.

  • Daha sonra bir kasede çırptığınız 2 adet yumurta, dereotu, tuz ve karabiber karışımından tüm muffin kaplarına yavaşça dökün.

  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika boyunca pişirin.

  • Arzu edenler tarife küçük küçük doğradığı mantarları da ekleyebilir.

  • Bu ölçüler ile ortalama 10 adet muffin elde etmiş oluyorsunuz.

  • Muffinlerinizi yeşil çay ile tüketebilirsiniz.

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