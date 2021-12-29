Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler buraya! Sabah aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan tarifler

Aç olduğunuz zamanlar gözünüz hangi yiyeceğe ilişirse onu yemek istersiniz. Sabahları aç karnına uyanıp buzdolabını açtığınızda ise tüm kahvaltılıkları tüketmek isteyebilirsiniz. Ancak hafif ve doyurucu tariflerle çok fazla yemeden de uzun süre tok kalmak mümkün. Uzun süren tokluk hissi sayesinde daha az kalori alırsınız ve kilo vermeniz daha kolay olur. Gelin, hep birlikte sabah aç karnına tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olan tariflerin detaylarını inceleyelim.

BALLI ELMA SİRKESİ KÜRÜ

MALZEMELER

1 bardak içme suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesini ekleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı balı ilave edin.

Bu karışımı yemeklerden önce ve özellikle sabah aç karnına tüketin.

YULAF EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

Yulaf

Süt

Tarçın

Kakao

Keçiboynuzu unu

HAZIRLANIŞI

Bir cezvenin içine bir miktar yulafı ve sütü ekleyin.

Yulafınız pişmeye başlayınca üzerine biraz tarçın, keçiboynuzu unu ve toz kakao ekleyin.

Karışımı orta ateşte 3-5 dakika daha pişirin. Servis kasesine aldığınız yulafı oda sıcaklığında tüketin.

FİT MUFFİN TARİFİ

MALZEMELER

6 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yarım domates

2 adet yeşil biber

Karabiber

Tuz

Birkaç tutam dereotu

2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI