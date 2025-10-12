Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin

Letonya, ülkelerindeki Rus vatandaşları için yaşam şartları ağırlaştırdı. Yeni düzenlemeye uymayanlara ise 2 gün süre vererek ülkeyi terk edin çağrısında bulundu. Letonya daha önce de haziran ayında ülkede kritik altyapı çalışmalarında Rusya ve Belarus vatandaşlarının çalışmasını yasaklamış, emlak almalarının önüne geçmişti.

Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin

Letonya’nın, Letonca dil yeterliliğini kanıtlayamayan ve zorunlu güvenlik kontrollerinden geçmeyen 841 Rus vatandaşına 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde talimat verdiği bildirildi.

Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin 1

RUSLARI SINIR DIŞI ETME KARARI

Politico sitesinin haberine göre, Letonya hükümeti, yeni göçmenlik kurallarına uymayan Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı. Hükümet, gerekli belgeleri zamanında sunmayan 841 Rus vatandaşından 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Yeni göçmenlik düzenlemesinde, Rus vatandaşlarının AB uzun süreli oturum iznine başvurması, A2 düzeyinde Letonca dil bildiklerini kanıtlaması ve 30 Haziran 2025'e kadar güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiği yer almıştı.

Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin 2

30 BİN RUS VATANDAŞI...

Yaklaşık 30 bin Rus vatandaşı, yeni düzenlemeden etkilendi. Çoğu bu talepleri yerine getirirken, 841 Rus gerekli belgeleri sunmadı. Ayrıca yaklaşık 2 bin 600 kişi, Letonya'dan gönüllü ayrıldı.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, mayısta yaptığı açıklamada, AB ülkelerine, Rus vatandaşlarına vize verilmesini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin 3

EV ALMALARI YASAKLANMIŞTI

Letonya parlamentosu, haziranda Rus ve Belarus vatandaşlarının ülke kritik altyapısında çalışmasını ve ülkede emlak satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Letonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 2024'te göç yasasını değiştirmiş ve ülkede kalmak isteyen Rus vatandaşları için şartları zorlaştırmıştı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dükkanın önünü tazyikli suyla yıkarken kontrolünü kaybetti!Dükkanın önünü tazyikli suyla yıkarken kontrolünü kaybetti!
Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: "Biraz ağır geçti"Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: "Biraz ağır geçti"

Anahtar Kelimeler:
Letonya Rusya rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.