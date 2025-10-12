Bir ülke Rus vatandaşları için harekete geçti! Ülkeyi terk edin

Letonya’nın, Letonca dil yeterliliğini kanıtlayamayan ve zorunlu güvenlik kontrollerinden geçmeyen 841 Rus vatandaşına 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde talimat verdiği bildirildi.

RUSLARI SINIR DIŞI ETME KARARI

Politico sitesinin haberine göre, Letonya hükümeti, yeni göçmenlik kurallarına uymayan Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı. Hükümet, gerekli belgeleri zamanında sunmayan 841 Rus vatandaşından 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Yeni göçmenlik düzenlemesinde, Rus vatandaşlarının AB uzun süreli oturum iznine başvurması, A2 düzeyinde Letonca dil bildiklerini kanıtlaması ve 30 Haziran 2025'e kadar güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiği yer almıştı.

30 BİN RUS VATANDAŞI...

Yaklaşık 30 bin Rus vatandaşı, yeni düzenlemeden etkilendi. Çoğu bu talepleri yerine getirirken, 841 Rus gerekli belgeleri sunmadı. Ayrıca yaklaşık 2 bin 600 kişi, Letonya'dan gönüllü ayrıldı.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, mayısta yaptığı açıklamada, AB ülkelerine, Rus vatandaşlarına vize verilmesini durdurma çağrısında bulunmuştu.

EV ALMALARI YASAKLANMIŞTI

Letonya parlamentosu, haziranda Rus ve Belarus vatandaşlarının ülke kritik altyapısında çalışmasını ve ülkede emlak satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Letonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 2024'te göç yasasını değiştirmiş ve ülkede kalmak isteyen Rus vatandaşları için şartları zorlaştırmıştı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır