Bir ülke sular altında kaldı: 22 ölü 20 kayıp

Çin’in orta ve güney kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi.

Yetkililer; Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Selin vurduğu bölgelerde okulların ve iş yerlerinin kapatıldığı belirtilerek, ulaşım ile elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır