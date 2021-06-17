Bir yayında milyonlarca dolar kazanıyorlar! Dünyanın en zengin Twitch yayıncıları

İlk çıktığı zamanlara kıyasla her geçen gün popülaritesi artan bu platformu günlük 30-40 milyon kişi ziyaret ediyor. Twitch yayınları ücretsizdir ancak maddi açıdan desteklemek için ise özel bağışlar atabilir ve bağış ile birlikte yayıncının okuması istediği yazıları paylaşabilmek mümkündür. Sizler için dünyanın en zengin Twitch yayıncılarını araştırdık.
2020 yılında xQc, 147.8 milyon saatten fazla izlenerek platformda en çok izlenen kişi oldu. Herhangi bir yayını ise 150.00 bin kişi tarafından izleniyor. xQc, 70.000 aktif abone ile tüm aktif Twitch yayıncıları arasında üçüncü sırada yer alıyor. Twitch yayınlarından elde ettiği toplam gelir ise 4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Twitch yayıncılığından öncesinde Tenney, profesyonel spor organizasyonu olan FaZe Clan’ın bir üyesiydi. ‘Fortnite’ isimli oyun popülerleştiği sırada en çok izlenen oyunculardan biri oldu. TFue, 10.2 milyon takipçisiyle Twitch’in en çok takip edilen ikinic kanalı oldu. Nisan 2021'de, 'NFTfue King of Gaming Collection' isimli kendi NFT kart markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Trick2G en tanınmış ‘League of Legends’ oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Twicth kanalında 1.000’e yakın aylık abonesi bulunuyor. Bunun yanında YouTube kanalı sayesinde de bir gelir elde ediyor. YouTube videolarından yıllık 438.000 dolara yakın bir miktar kazanıyor. Foley’in Twitch yayınlarından geliri 4 milyon dolar olarak biliniyor.
‘Twitch Kraliçesi’ lakabıyla tanınan Pokimane, platformdaki en popüler yayıncılardan biri olarak kabul ediliyor. 7.6 milyon takipçisi olan Pokimane’nin geliri 5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Twitch’te büyük başarı elde eden ilk yayıncılardan biri olan Syndicate, 2014 yılında 1 milyon aboneye ulaşan ilk kullanıcı oldu. Şu anda 3.1 milyon üzerinde abonesi bulunan Syndicate, , 'Halo', 'Minecraft' ve 'Call of Duty' gibi oyunlarla ün kazandı. Seslendirme sanatçılığı da yapan Syndicate, 2016 yılında mobil bir oyun olan 'Marvel Avengers Academy'de Thor'un kardeşi Loki'yi seslendirdi. Syndicate’in toplam geliri 5 milyon dolar olarak biliniyor.
25 yaşındaki Ludwing Ahgren, Twicth’in en büyük yayıncılarından biri olarak biliniyor. 230 bine yakın abonesi bulunan Ahgren’in geliri ise 5 milyon dolara kadar ulaştı.
Popüler Twicth yayıncıları arasında en zengin olan kişi Ninja kullanıcı adını kullanan Richard Tyler Blevins. Profesyonel bir oyuncu ve tam zamanlı yayıncı olarak gelir sağlayan Blevins’ın popülerliği 2017 yılından sonra zirveye ulaştı. Blevins’ın toplam gelirisi ise 25 milyon dolar olarak ön görülüyor.
2020 yılında en çok izlenen ikinci kanal Gaules lakaplı kullanıcıya aitti. 37 yaşındaki Twitch yayıncısı aslında platformun en yaşlı isimlerinden bir tanesi. Gaules, yayın kariyeri boyunca 2020 eSports Brezilya Yılın Yayıncısı Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
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