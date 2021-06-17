Bir yayında milyonlarca dolar kazanıyorlar! Dünyanın en zengin Twitch yayıncıları

İlk çıktığı zamanlara kıyasla her geçen gün popülaritesi artan bu platformu günlük 30-40 milyon kişi ziyaret ediyor. Twitch yayınları ücretsizdir ancak maddi açıdan desteklemek için ise özel bağışlar atabilir ve bağış ile birlikte yayıncının okuması istediği yazıları paylaşabilmek mümkündür. Sizler için dünyanın en zengin Twitch yayıncılarını araştırdık.

XQC (FELIX LENGYEL)

2020 yılında xQc, 147.8 milyon saatten fazla izlenerek platformda en çok izlenen kişi oldu. Herhangi bir yayını ise 150.00 bin kişi tarafından izleniyor. xQc, 70.000 aktif abone ile tüm aktif Twitch yayıncıları arasında üçüncü sırada yer alıyor. Twitch yayınlarından elde ettiği toplam gelir ise 4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

TFue (TURNER TENNEY)

Twitch yayıncılığından öncesinde Tenney, profesyonel spor organizasyonu olan FaZe Clan’ın bir üyesiydi. ‘Fortnite’ isimli oyun popülerleştiği sırada en çok izlenen oyunculardan biri oldu. TFue, 10.2 milyon takipçisiyle Twitch’in en çok takip edilen ikinic kanalı oldu. Nisan 2021'de, 'NFTfue King of Gaming Collection' isimli kendi NFT kart markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.