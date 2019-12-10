"Bir Yol" resim sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İtalyan sanatçı Luigi Ballarin'in "Bir Yol" isimli resim sergisi, Beyoğlu Belediyesi tarafından Mevlana Haftası kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonundaki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, açılışta, sanatın binlerce farklı dil konuşulan bu dünyadaki tek ortak dil olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki bir sanat eseriyle karşılaştığımızda, aklımızı ve ruhumuzu harekete geçiren nedir sorusuna verebileceğimiz cevaplardan biri de insan olmanın ortak paydasıdır." dedi.

Yıldız, Venedik ve Roma'dan sonra, üçüncü atölyesini Beyoğlu'nda açan Luigi Ballarin'in eserlerine ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Umarım eserler sizlerin kalbine işler"

Ressam Luigi Ballarin de serginin açılışına gelen davetlilere ve sanatseverlere teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok duygusalım, lütfen eserlerime bir bakın. Umarım eserler sizlerin kalbine işler." ifadelerini kullandı.