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Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm izle! Züleyha'nın kabusu! Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Yılmaz'ı öldürdü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2019 03:24 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finaline Züleyha'nın kabusu damga vurdu. Rüyasında evden kaçarak Yılmaz'la buluşan Züleyha, Demir'e yakalandı. Züleyha'nın kabusunda Demir, Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdü. Konaktaki kahvaltıda ise Demir'in kendisini görmezden gelmesi Züleyha'yı çıldırttı. Demir ise 'Sen benim en büyük hatamsın' diyerek Züleyha'ya rest çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümde yaşananlar.

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 41. yeni bölümüyle 24 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir ve Züleyha arasında Yılmaz krizi yaşandı.

Züleyha rüyasında, çocuğunu da alarak evden kaçtığını ve Yılmaz ile buluştuğunu gördü. İki aşık kaçacakları sırada Demir'e yakalandı. Silahını doğrultan Demir, Züleyha ve Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Züleyha ve bebeği korumak için öne atılan Yılmaz kurşunların hedefi oldu. Ancak Züleyha'nın bu kabusunun ardından konaktaki kahvaltı sırasında Demir, Züleyha'ya rest çekti. Demir'in "Sen Yılmaz'la kaçmadın mı? Sen benim en büyük hatamsın" sözleri Züleyha'yı yıktı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 31 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 42. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

SABAHATTİN BAŞHEKİM OLUNCA KIYMETE Mİ BİNECEK?

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

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