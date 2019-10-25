Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm izle! Züleyha'nın kabusu! Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Yılmaz'ı öldürdü mü?

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 41. yeni bölümüyle 24 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir ve Züleyha arasında Yılmaz krizi yaşandı.

Züleyha rüyasında, çocuğunu da alarak evden kaçtığını ve Yılmaz ile buluştuğunu gördü. İki aşık kaçacakları sırada Demir'e yakalandı. Silahını doğrultan Demir, Züleyha ve Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Züleyha ve bebeği korumak için öne atılan Yılmaz kurşunların hedefi oldu. Ancak Züleyha'nın bu kabusunun ardından konaktaki kahvaltı sırasında Demir, Züleyha'ya rest çekti. Demir'in "Sen Yılmaz'la kaçmadın mı? Sen benim en büyük hatamsın" sözleri Züleyha'yı yıktı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 31 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 42. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.