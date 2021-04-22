Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Düğüne gelen beklenmedik misafir kim?

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 63. bölümde yine izleyicisini heyecana boğuyor. Sevda yıllar önce elinden alınan kızı Ümit’i ikna etmeyi başarırken diğer yandan Demir ve Züleyha’yı şüphelendirmemek için elinden geleni yapıyor.
Fekeli’nin Demir tarafından vurulduğu haberi Çukurova’da büyük olay yaratır. Züleyha, çarşıdaki konuşmaları duyar ve Demir’i aramaya başlar ancak ne Demir’i ne de Fekeli’yi bulamaz.
Fekeli’nin vurulduğu haberi hastaneye de ulaşır ve Ümit, Fikret’ten hesap sormak ister. Diğer yandan Fekeli’nin hastaneye gelmemesi herkesi şaşırtmıştır.
Gizlice fotoğrafları çekilen ve Züleyha’ya gönderilen Demir, bu konuda Ümit’i suçlamaktadır ve ona öfkelidir. Ancak Ümit, bu suçlamayı kabul etmez ve fotoğraflardan kendisinin de haberi olmadığını söyler.
Züleyha ise kendinin Demir'i sevdiğinden ve Demir’in de kendini sevdiğinden emin olmak istektedir. Züleyha’nın Demir’e yönelttiği aşklarına ve ilişkilerine dair sorular, Demir'in kafasının karışmasına neden olur.
Sevda eve getirilir ve dinlenmeye çekilmiştir ancak tuhaf hareketler sergilemektedir. Sabah erkenden evden çıkar, sonra iyiyim ben diye geri döner. Hastanede şahit olduklarını anlatan Şermin’e kimse inanmaz. Diğer yandan Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini ve zorla elinden alındığını ispat etmek için yola çıkmıştır. Sonunda bunu Ümit’e kanıtlar ancak yıllar sonda bir anne kız olarak ilişkilerini yenden kurmak hiç de kolay olmayacaktır. Şimdi kızını korumak için çabalayan Sevda aynı zamanda Züleyha ve Demir’i şüphelendirmemek için uğraşmak zorundadır.
Ümit, fotoğrafların Demir ve Züleyha’nın arasını açmasını beklemiştir ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez ve karı kocanın arası açılmaz. Ümit, bu durum karşısında yıkıma uğrarken, daha fazla hırs içine giren Fikret, Ümit’i Demir’e aşık olmakla ve birlikte aldıkları intikam kararına uymamakla suçlar.
Ancak Fikret ne kadar görmezden gelse de kendisi de Müjgan’a aşıktır ve tüm bu olayların arasında Müjgan ile yeniden barışır.
Raşit ve Fadik, kağıtları askıya çıkınca daha fazla beklemeden herkesten habersiz belediyeye gider ve nikahlarını kıydırır. Ancak hanımağa Fadik’i düğünsüz evlendirmemekte kararlıdır ve konakta çok çabuk bir düğün meresimi hazırlanır. Her şey yolunda gitmektedir fakat düğüne kimsenin beklemediği bir misafir katılır ve herke şok olur.
Demir’in kendisini bir kere daha terslemesi ve Züleyha’nın Demir’den vazgeçmemesi Ümit’i deli eder. Müjgan’da Ümit’i Züleyha’ya karşı doldurur. Müjgan’ın sözlerinden etkilenen Ümit arabaya binerek konağın yolunu tutar.
Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir defa daha Ümit'i uyarmaya giden Sevda, kendisine çok ağır bir yükle karşılaşır. Çünkü Ümit, Sevda’ya onun kızı olduğunu söyler ve bildiği her şeyi anlatır. Terk edilmiş bir kız çocuğu olmanın yükünü kalbinde daha fazla taşıyamayan Ümit, içindekileri dökerken Sevda dayanamaz ve fenalaşır.
Fekeli, son yaşadıklarının etkisi altındadır ancak tüm konağın gözü de onun üzerindedir. Öyle ki, herkesi atlatıp Fikret’in peşinden Almanya’ya kadar gider ancak orada öğrendiklerinin ağırlığı ile Adana’ya geri döner.
Demir ve Züleyha, Fikret'in Almanya'ya gitmesinin ardından rahat bir nefes alır ve mutluluklarını bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların mutluluğuna tanıklık edecektir. Demir davette hem Fekeli'ye hem Züleyha'ya öyle bir jest yapar ki, herkesin gözüne yaşlar dolar. Ancak bu jest farklı sebeplerle Ümit ve Müjgan’ın içinde nefrete sebep olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum