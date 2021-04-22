Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Düğüne gelen beklenmedik misafir kim?

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 63. bölümde yine izleyicisini heyecana boğuyor. Sevda yıllar önce elinden alınan kızı Ümit’i ikna etmeyi başarırken diğer yandan Demir ve Züleyha’yı şüphelendirmemek için elinden geleni yapıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fekeli’nin Demir tarafından vurulduğu haberi Çukurova’da büyük olay yaratır. Züleyha, çarşıdaki konuşmaları duyar ve Demir’i aramaya başlar ancak ne Demir’i ne de Fekeli’yi bulamaz.

Fekeli’nin vurulduğu haberi hastaneye de ulaşır ve Ümit, Fikret’ten hesap sormak ister. Diğer yandan Fekeli’nin hastaneye gelmemesi herkesi şaşırtmıştır.

Gizlice fotoğrafları çekilen ve Züleyha’ya gönderilen Demir, bu konuda Ümit’i suçlamaktadır ve ona öfkelidir. Ancak Ümit, bu suçlamayı kabul etmez ve fotoğraflardan kendisinin de haberi olmadığını söyler.

Züleyha ise kendinin Demir'i sevdiğinden ve Demir’in de kendini sevdiğinden emin olmak istektedir. Züleyha’nın Demir’e yönelttiği aşklarına ve ilişkilerine dair sorular, Demir'in kafasının karışmasına neden olur.