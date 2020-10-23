Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölümde Demir'den şok itiraf: Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya! Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 69. son bölümü 22 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümüne Demir'in şok itirafı damga vurdu. "OĞLUMUN ÖZ BABASI YILMAZ AKKAYA" Oğlu Adnan'la birlikte köşkün bahçesinde basın açıklaması yapan Demir, "Bir süredir Çukurova'da bir dedikodu dolanıyor. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılmadığı sürece bu dedikodular devam edecek. Ben gerçekleri anlatıp Çukurova'yı aydınlatmak istiyorum. Yılmaz Akkaya eşim Züleyha'nın eski nişanlısı. Oğlum Adnan'ın öz babasının Yılmaz Akkaya'nın oğlu olduğu ile ilgili bu sebeplerle ortaya çıkıyor. Ben bu dedikolara son vermek için gerçeği sizlerle paylaşacağım" dedi. Ancak o sırada ise konağın bahçesine arabayla Yılmaz geldi. Yılmaz'ın geldiğini degören Demir, "Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya'dır" açıklamasını yaptı. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 29 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 70. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu. Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı! ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR? Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.