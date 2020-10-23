MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölümde Demir'den şok itiraf: Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya! Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölümde Demir'den şok itiraf: Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya! Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23.10.2020 02:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde yanına oğlu Adnan'ı da alan Demir basın toplantısı yaptı. Demir Yaman, oğlu'nun öz babasının Yılmaz olduğuyla ilgili iddialar karşısında gerçeği açıkladı. Demir, herkesin ortasında "Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya'dır" dedi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 69. son bölümü 22 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümüne Demir'in şok itirafı damga vurdu.

"OĞLUMUN ÖZ BABASI YILMAZ AKKAYA"

Oğlu Adnan'la birlikte köşkün bahçesinde basın açıklaması yapan Demir, "Bir süredir Çukurova'da bir dedikodu dolanıyor. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılmadığı sürece bu dedikodular devam edecek. Ben gerçekleri anlatıp Çukurova'yı aydınlatmak istiyorum. Yılmaz Akkaya eşim Züleyha'nın eski nişanlısı. Oğlum Adnan'ın öz babasının Yılmaz Akkaya'nın oğlu olduğu ile ilgili bu sebeplerle ortaya çıkıyor. Ben bu dedikolara son vermek için gerçeği sizlerle paylaşacağım" dedi. Ancak o sırada ise konağın bahçesine arabayla Yılmaz geldi. Yılmaz'ın geldiğini degören Demir, "Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya'dır" açıklamasını yaptı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 29 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 70. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264904635

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu.

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264906561

Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264897203

ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR?

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264906490

HASTANEDEKİ UZUN VE GERGİN BEKLEYİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264906780

FEKELİ VE YEĞENİ NEDEN SİLAHLARINI ELİNE ALDI? FİKRET KİMLERLE HABERLEŞİYOR?

Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264902752

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?

0x0-69-bolum-foto-galeri-1603264903942

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
EDHO'da Hızır'ın kovduğu Alpaslan'ın şaşırtan değişimi!EDHO'da Hızır'ın kovduğu Alpaslan'ın şaşırtan değişimi!
Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması

22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı

Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...

Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...

Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama

Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor?

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor?

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Diğer Haberler

Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, Nazlı'nın babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor 34. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor'da Nazlı'yı yıkan acı gerçek!

Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan barıştı mı? Romantik anlar

Sen Çal Kapımı'da şaşırtan sahneler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'ın kovduğu Alpaslan kendi ekibini kuruyor!

EDHO'da Hızır'ın kovduğu Alpaslan'ın şaşırtan değişimi!

Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han'dan İnci'ye şok sözler: Babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Yasak Elma dizisinde bir flaş ayrılık daha!

Yasak Elma dizisinde bir flaş ayrılık daha!

Çatı Katı Aşk dizisinin Süheyla’sı Pelin Öztekin seyircisine veda etti!

Final iddiasına cevap verdi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.