Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölümde Demir'den şok itiraf: Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya! Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 69. son bölümü 22 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümüne Demir'in şok itirafı damga vurdu.
Oğlu Adnan'la birlikte köşkün bahçesinde basın açıklaması yapan Demir, "Bir süredir Çukurova'da bir dedikodu dolanıyor. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılmadığı sürece bu dedikodular devam edecek. Ben gerçekleri anlatıp Çukurova'yı aydınlatmak istiyorum. Yılmaz Akkaya eşim Züleyha'nın eski nişanlısı. Oğlum Adnan'ın öz babasının Yılmaz Akkaya'nın oğlu olduğu ile ilgili bu sebeplerle ortaya çıkıyor. Ben bu dedikolara son vermek için gerçeği sizlerle paylaşacağım" dedi. Ancak o sırada ise konağın bahçesine arabayla Yılmaz geldi. Yılmaz'ın geldiğini degören Demir, "Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya'dır" açıklamasını yaptı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 29 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 70. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu.
Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!
Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.
Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.
Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?
Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.
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