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Bir Zamanlar Çukurova 70. son bölümde Hünkar Yaman öldü mü? Vahide Perçim diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran sahnesi

30.10.2020 01:58 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 70. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Behice, Hünkar'ı bıçakladı. Hünkar kanlar içinde yerde kaldı. Peki Hünkar Yaman öldü mü? Vahide Perşim Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 70. son bölümü 29 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümüne Behice'nin Hünkar'ı bıçaklaması damga vurdu. Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim'in ise diziden ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde ortaya çıkacak.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 71. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

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FEKELİ TUZAKTAN KURTULDU AMA FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

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DEMİR HESAP SORMAK İÇİN FEKELİ KONAĞINDA!

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.

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HÜNKAR NEYİN PEŞİNDE? ELİNDEKİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

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DEMİR, HÜNKAR İLE BARIŞINCA SEVDA'YA NE OLACAK?

Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova'nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda'nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda'nın gözünde kendisine Hünkar'ın yaptıklarından farksız kalacaktır.

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AŞK YENİDEN!

Evlat sınavlarında biri bitmeden biri başlayan Hünkar ve Fekeli bir kez daha buluşur. Geçen zaman içinde Fekeli, Hünkar'ın pişmanlıklarını görmüştür. İki eski aşık, halen birbirlerinde teselli bulmaktadır. Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder!

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