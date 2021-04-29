Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ümit, Züleyha’ya yardım edecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde, bebek haberini alan Demir mutluluktan uçarken, Züleyha’nın kaza haberi onu deliye çevirir. Bu kazanın sorumlusu olarak Fikret’i gören Demir, öfkesine hakim olamaz ve önündeki jandarmaları hiçe sayarak silahını Fikret’e doğru çevirir. Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova’nın 94. yeni bölümünde Sevda ve Ümit bir anne kız olarak yeniden birbirlerine sarılır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ümit deliye dönmüş şekilde Demir’in konağına giderken yolda gördüğü kazayı yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşırır, arkasını dönüp gitmek ister. Ancak o sırada başka araçlar da kaza yerine gelince mecburen Züleyha’ya yardım etmek zorunda kalır. Züleyha’nın durumu ağırdır ama yapılan müdahalelerle hayata döner ancak bebeğini kaybeder.

Lütfiye, Fekeli'ye Müjgan ve Fikret hakkında ne düşündüğünü sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu söyler ancal Fikret hakkında aklını kurcalayan bir şeyler olduğunu anlatır. Fekeli, Fikret ile Ümit arasındaki ilişkiyi ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki garipliği konuşurken, Züleyha'nın kaza haberini alır. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.