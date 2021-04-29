Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ümit, Züleyha’ya yardım edecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde, bebek haberini alan Demir mutluluktan uçarken, Züleyha’nın kaza haberi onu deliye çevirir. Bu kazanın sorumlusu olarak Fikret’i gören Demir, öfkesine hakim olamaz ve önündeki jandarmaları hiçe sayarak silahını Fikret’e doğru çevirir. Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova’nın 94. yeni bölümünde Sevda ve Ümit bir anne kız olarak yeniden birbirlerine sarılır…
Ümit deliye dönmüş şekilde Demir’in konağına giderken yolda gördüğü kazayı yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşırır, arkasını dönüp gitmek ister. Ancak o sırada başka araçlar da kaza yerine gelince mecburen Züleyha’ya yardım etmek zorunda kalır. Züleyha’nın durumu ağırdır ama yapılan müdahalelerle hayata döner ancak bebeğini kaybeder.
Lütfiye, Fekeli'ye Müjgan ve Fikret hakkında ne düşündüğünü sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu söyler ancal Fikret hakkında aklını kurcalayan bir şeyler olduğunu anlatır. Fekeli, Fikret ile Ümit arasındaki ilişkiyi ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki garipliği konuşurken, Züleyha'nın kaza haberini alır. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
Demir, sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkar değirmeni almak için yola çıkar. Tam da bu mutlu haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın kaza haberini alır. Hızla hastaneye giden Demir için de tek şüpheli Fikret'tir ve eline silahını alır.
Ümit ve Sevda geçmişte yaşadıkları acı olayların yaralarını sarmak için bir araya gelirler. Yaşadıklarını birbirlerine anlatırlar. İkisinin anne kız olduğunu henüz kimse bilmiyordur ve bir süre daha kimsenin duymaması kararı alırlar. Ümit, Demir'den vazgeçmeyi hiç düşünmez ve zaman geçtikçe bu aşk gitgide tehlikeli bir hal alacaktır.
Şermin, hastanede bulduğu bir zarf ile tekrar Ümit ve Sevda arasında bir bağ olduğuna inanmaktadır ancak buna kimseyi inandıramaz. Fakat Lütfiye'ye bu durumu anlatınca artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu planı ortaya çıkarmaya karar verirler. Fakat Sevda yıllar sonra kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istememektedir ve bu tehlikeli oyuna o da dahil olur.
Ölümden dönen Züleyha’nın tedavisi bitince evine ve çocuklarına döner. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını içine gömerek birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Fakat sevdalarının geçeceği sınavlar henüz sona ermemiştir…
Okuyucu Yorumları 0 yorum