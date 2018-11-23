Bir Zamanlar Çukurova'da bebeğiyle kaçan Züleyha Demir'e yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm final sahnesi izle!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da, intikam duygusu ikiye katlandı. Artık yapılan her plan, bir öncekinden daha tehlikeli ve acımasız! Gözünü karartıp, oğluyla birlikte çiftlikten kaçan Züleyha, uçsuz bucaksız Adana’da bir avuç umuda tutunuyor! Tam rahat bir nefes alacakken, Demir’in ayak sesleri ile yıkılan Züleyha’nın, İstanbul yolculuğu da başlamadan son bulmuş oldu. Demir’in ‘oğlumu ver, sen nereye istiyorsan git’ tepkisiyle karşılaşan Züleyha, kaçmadan önce yanına aldığı silahı kafasına dayayıp Demir’i tehdit etti.Tüm acımasızlığıyla Züleyha’nın karşısında duran Demir, ‘çek tetiği’ deyip Züleyha’yı iyice çaresiz bıraktı. Peki Züleyha, aşkı uğruna ölümü göze alabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı ATV'de yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Yılmaz, Züleyha'nın onu tuzağa düşürdüğünü sandı. Fekeli, Yılmaz'a Züleyha'yı suçlamamasını söyledi. Hünkar'I ziyarete giden Fekeli ise onun gençlik aşkı olduğunu anlattı. Cengaver, Yılmaz'ı öldürmek için harekete geçiyor ama tüm gerçekleri öğrendi. Züleyha, Yılmaz'dan ve oğlundan vazgeçmiyor ve Demir'den kaçmanın bir yolunu buldu. Ancak Züleyha'nın otobüsünün yolu Demir tarafından kesildi. Züleyha ise silahını çekti ve kafasına dayadı.