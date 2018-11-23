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Bir Zamanlar Çukurova'da bebeğiyle kaçan Züleyha Demir'e yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 11. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Züleyha kilitli odada çaresizce beklerken, Yılmaz tuzağa düşürüldüğünü sanıyor. Demir ise Züleyha’yı oğlu ile tehdit ediyor. Züleyha ise bir fırsatını bularak bebeğiyle kaçıyor. Ancak Züleyha'nın bindiği otobüsün yolu kesiliyor. Demir ise bebeği alarak gitmek istiyor. Ancak Züleyha silahını çıkartarak kafasına dayıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova'da bebeğiyle kaçan Züleyha Demir'e yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm final sahnesi izle!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da, intikam duygusu ikiye katlandı. Artık yapılan her plan, bir öncekinden daha tehlikeli ve acımasız! Gözünü karartıp, oğluyla birlikte çiftlikten kaçan Züleyha, uçsuz bucaksız Adana’da bir avuç umuda tutunuyor! Tam rahat bir nefes alacakken, Demir’in ayak sesleri ile yıkılan Züleyha’nın, İstanbul yolculuğu da başlamadan son bulmuş oldu. Demir’in ‘oğlumu ver, sen nereye istiyorsan git’ tepkisiyle karşılaşan Züleyha, kaçmadan önce yanına aldığı silahı kafasına dayayıp Demir’i tehdit etti.Tüm acımasızlığıyla Züleyha’nın karşısında duran Demir, ‘çek tetiği’ deyip Züleyha’yı iyice çaresiz bıraktı. Peki Züleyha, aşkı uğruna ölümü göze alabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı ATV'de yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Yılmaz, Züleyha'nın onu tuzağa düşürdüğünü sandı. Fekeli, Yılmaz'a Züleyha'yı suçlamamasını söyledi. Hünkar'I ziyarete giden Fekeli ise onun gençlik aşkı olduğunu anlattı. Cengaver, Yılmaz'ı öldürmek için harekete geçiyor ama tüm gerçekleri öğrendi. Züleyha, Yılmaz'dan ve oğlundan vazgeçmiyor ve Demir'den kaçmanın bir yolunu buldu. Ancak Züleyha'nın otobüsünün yolu Demir tarafından kesildi. Züleyha ise silahını çekti ve kafasına dayadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı? Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak! İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Züleyha nereye gidiyor? Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor. Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek?

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