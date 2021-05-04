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Bir Zamanlar Çukurova'da büyük skandal! Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı!

04.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin en çok izlenen dizilerin biri olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, hakkında çıkan şiddet haberiyle gündeme bomba gibi oturdu. Kerem Alışık daha önce Murat Ünalmış'la yapmış olduğu kavga ile gündeme gelmişti. Alışık'ın şimdi de engelli bir figüranı yumrukladığı ortaya çıktı.

İşte detaylar...

SET EKİBİ ŞOKE OLDU! KEREM ALIŞIK ENGELLİ FİGÜRANI MI YUMRUKLADI?

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fekeli'si Kerem Alışık ile ilgili bomba bir iddia ortalığı salladı.
Oyuncu Kerem Alışık'ın geçen hafta çekimler esnasında Murat Ünalmış'la yapmış olduğu kavga adliyeye taşınmıştı.

ENGELLİ FİGÜRANI YUMRUKLADI!

ENGELLİ FİGÜRANI YUMRUKLADI!
Alışık'ın sette neden olduğu olayların yalnızca bununla sınırlı kalmadığı ve geçen sene Ocak ayında da engelli bir figüranı yumrukladığı ortaya çıktı.

OLAYIN ÜSTÜ KAPATILDI

OLAYIN ÜSTÜ KAPATILDI
Daha sonra ise olayın mahkemeye taşınmadan üstünün kapatıldığı açıklandı. Setten sızdırılan bilgilere göre ambulans kullanan engelli figüranın ani fren yapmasına sinirlenen Alışık, 25 yaşındaki engelli gence yumruk attı.

ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE HEDİYE ALDI!

ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE HEDİYE ALDI!
Genç darp raporu almaya kalkınca da gönlünü almak için hediyeler aldı. Olay kapatıldı.

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI'NDAN ÖDÜL ALDI!

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI'NDAN ÖDÜL ALDI!
Olayın ardından Alışık'ın Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan ödül alması ise tüm set ekibini şoke etti.
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık
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bu kerem artık fazla oldu ekranlardan silinmeli

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