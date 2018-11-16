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Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 01:09 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 10. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm final sahnesindeki büyük yüzleşmede kim kimin canını yakacak derken, Yılmaz’ın kurşunu, oğlunu durdurmak için peşinden gelen Hünkar’a isabet etti. Demir’in canını kurtarmak için kendi canına hiçe sayan ve Yılmaz'ın vurduğu Hünkar Yaman öldü mü? Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in başrollerini oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 15 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana gelen 10. son bölümünde Hünkar Yaman vuruldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova’da, Züleyha ve Yılmaz’ın hayatı, Demir’in tuzağı ile bir kez daha kararıyor. Züleyha, Gülten’in yardımıyla Yılmaz’a haber yollamak isterken, Gaffur ve Saniye’nin acımasızlığıyla karşılaştı! Züleyha’nın, Yılmaz’a yazdığı notu Gaffur ve Saniye sayesinde eline geçiren Demir, tüm acımasızlığı ile ölümcül bir saldırıya geçti. Olanlardan birhaber, Züleyha ile buluşacağını düşünen Yılmaz ise, karşısında ezeli düşmanı Demir’i görünce, Çukurova’da yer yerinden oynadı. Büyük yüzleşmede kim kimin canını yakacak derken, Yılmaz’ın kurşunu, oğlunu durdurmak için peşinden gelen Hünkar’a isabet etti. Demir’in canını kurtarmak için kendi canına hiçe sayan Hünkar öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GENEL KONUSU NEDİR?
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

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