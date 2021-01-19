Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı ‘Yılmaz’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Güneş, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon yayınlanacak iddialı bir dizi projesinden gelen teklife “evet” diyen ünlü oyuncu, rolü için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Ünlülerin spor eğitmeni Sami Hamidi’yle çalışmaya başlayan Uğur Güneş, yalnızca 2 ay içinde 10 kilo verdi. Kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programına harfiyen uyan oyuncu, bu süreçte kaslı bir vücuda sahip oldu.

Ekranda yeni imajıyla boy göstermeye hazırlanan Uğur Güneş, yakında ekip arkadaşlarıyla beraber sete çıkacak. Güneş, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, etkileyici görüntüsüyle de adından sıkça söz ettirecek.

Güneş'in Hülya Avşar'ın başrolünde olduğu Fox dizisiyle anlaştığı iddia ediliyordu. Dizinin adı Kanunsuz Topraklar, Yaşı 19 ve son olarak da Masumiyet olmuştu.



