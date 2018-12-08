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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Melike İpek Yalova hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 02:55 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Karadayı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Melike İpek Yalova, artık Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Melike İpek Yalova hangi rolde oynayacak?

Yapımcılığını Tıms & B Yapım'ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosuna Muhteşem Yüzyıl ve Karadayı gibi dizilerde rol alan Melike İpek Yalova dahil oldu. Yalova, dizide Ala isimli bir çocuk doktoru olacak.

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'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz ile Züleyha buluştu. Yılmaz ile Züleyha arasında duygusal anlar yaşandı. Demir'in bebeğiyle tehdit ettiği Züleyha'nın anlattıkları Yılmaz'ı gözyaşlarına boğdu. Yılmaz duydukları karşısında "Artık Demir'i sevdiğini anladım. Demir 'Züleyha seni bir haftada unuttu' derken haklıymış. Şimdi ona inandım. Şu andan itibaren hayatından çıktım" dedi.

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…

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