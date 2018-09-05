Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

ATV'nin dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekrana gelmek için gün sayıyor. 13 Eylül Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan dizi, çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

DEV PLATODA 1970 YILI ADANA'SI İNŞA EDİLDİ!

İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.

VAHİDE PERÇİN 'HÜNKAR' OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Güzelliği, usta oyunculuğu ve güçlü duruşuyla tanınan Perçin, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için bir süre Adana'da yaşayacak. Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gereken Hünkar, pek çok kişinin hayatını etkileyecek. Kocasının kurduğu düzene kanun gibi bağlı kalarak, Yaman Çiftliği'ni ve ailesinin tüm mal varlığını yöneten Hünkar Yaman, oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için seyircinin nefesini kesecek kararlar alacak!