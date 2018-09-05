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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2018 02:29 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayın tarihi belli oldu. Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümüyle 13 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak. Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizi, 1970'lerden günümüze uzanan bir hikaye anlatılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm yeni fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

ATV'nin dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekrana gelmek için gün sayıyor. 13 Eylül Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan dizi, çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

DEV PLATODA 1970 YILI ADANA'SI İNŞA EDİLDİ!
İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.

VAHİDE PERÇİN 'HÜNKAR' OLARAK GERİ DÖNÜYOR
Güzelliği, usta oyunculuğu ve güçlü duruşuyla tanınan Perçin, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için bir süre Adana'da yaşayacak. Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gereken Hünkar, pek çok kişinin hayatını etkileyecek. Kocasının kurduğu düzene kanun gibi bağlı kalarak, Yaman Çiftliği'ni ve ailesinin tüm mal varlığını yöneten Hünkar Yaman, oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için seyircinin nefesini kesecek kararlar alacak!

VAHİDE

MURAT ÜNALMIŞ DEMİR YAMAN ROLÜNDE
Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Ünalmış, "Demir Yaman" karakteriyle seyirciyle buluşacak. atv'de ekrana gelecek dizide, varlıklı ve güçlü bir ailenin tek oğlu "Demir Yaman" bir anda kendisini hiç ummadığı bir aşk hikayesinin içinde bulacak!

MURAT UNALMŞ

UĞUR GÜNEŞ 'YILMAZ' ROLÜYLE AĞLATACAK
Uğur Güneş'in canlandırdığı "Yılmaz" karakteri aşkıyla gıpta ettirecek, mertliği ile hayran bırakacak, başına gelenlerle ise seyirciyi ağlatacak! Yayınlanan görüntüleriyle büyük heyecan yaratan yeni sezonun en iddialı dizisinde Uğur Güneş, anasız babasız büyüyen Yılmaz Akkaya'yı canlandırıyor.

URGU

Çocukluktan itibaren bir tamirhanede çalışan Yılmaz'ın, en büyük özelliği dürüstlüğü ve cesareti! Yılmaz'ın evlilik hayali kurduğu Züleyha için de yapamayacağı şey yok! Zaten ikisinin de hayatını değiştiren gece, asla yapamam sandığı şeyi yapıyor! İstanbul'da bir olmuş gönülleri ile samanlıkları seyran etme hayalleri kuran aşıklar kendilerini Adana'ya giden bir trende buluyor! Uğur Güneş, Yılmaz karakteriyle yaklaşık 50 yıl öncesinin Adana'sında mert ve sözünün eri bir adam olarak yaşadıkları ile seyirciyi kendine hayran bırakacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzur süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber otur

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