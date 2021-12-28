Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı! Sağlık durumunu açıkladı

Uzun süre rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, diziye sürpriz şekilde veda etmişti. Dizinin ardından Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgilenen ünlü oyuncudan hayranlarını üzecek bir haber geldi.

"ÇOK HIZLI YAYILAN BİR VARYANT"

40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünalmış paylaşımında "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022’de sağlıkla görüşmek dileğiyle" dedi.

"HER GEÇEN DÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Yeni bir paylaşım daha yapan Murat Ünalmış sağlık durumununun iyiye gittiğini belirterek "Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



