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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık yeni projeye imza attı

12.06.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fekeli karakteri ile hayranlarını ekrana kilitleyen Kerem Alışık’ın yeni bir projeye imza attığı ortaya çıktı. Kerem Alışık, TRT 1’de yayınlanacak olan Seneye Bu Zamanlar adlı programı sunacak.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık yeni projeye imza attı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteri ile 3 sezondur adeta özdeşleşen usta oyuncu Kerem Alışık’ın yeni bir projeye imza attığı ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon çekimleri tamamlandı. Kerem Alışık ise Adana’daki çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönmüştü. Ünlü oyuncunun TRT1’de yeni bir programa başlayacağı da ortaya çıkıt. TRT’den yapılan duyuruda program ile ilgili detaylara yer verildi.

KEREM ALIŞIK, TRT 1 EKRANLARINDA

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve büyük ses getiren program şimdi Türkiye’de! Son yıllarda birbirinden başarılı projelere imza atan TRT 1’den, ses getirecek yeni bir program daha yakında ekranlara geliyor.

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Türk sanat dünyasının dev ve sevilen ismi Kerem Alışık’ın sunumuyla yakında TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan “Seneye Bu Zamanlar” isimli programın çekimleri bir yıldır devam ediyor.

Gerçek hayatlar ve gerçek hikayelerini ekranlara getirecek olan programın son hazırlıklarının yapıldığını belirten yapımcı Eyüp Üstün; “program yayınlandığında tanıklık ettiğiniz hayat hikayelerini gördükçe gerçekten şaşıracaksınız” dedi. Seneye Bu Zamanlar programının yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık
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