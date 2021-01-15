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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, Adana paylaşımıyla beğeni topladı

15.01.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, Adana paylaşımıyla beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Yenince bu sefer Adana paylaşımıyla Adanalılar'ı mest etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada aktif bir oyuncu.

Dizide Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yeni paylaşımıyla da beğeni topladı. Adana'dan bir paylaşım yapan güzel oyuncu "Seni her şekilde ve her şeyinle çok seviyorum Adana. Teşekkürler bana öğrettiğin her şey için" yorumunu yazdı.

Selin Yeninci'nin bu paylaşımına Adanalılar'dan yorum ve beğeni yağdı.

SELİN YENİNCİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bazı takipçiler ise bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak düşündü. Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan yaprak dökümünden sonra Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Güzel oyuncu da paylaşımına "İçimden geldi" notunu düştü.

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