Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra ekranlarda görünmeyen Selin Yeninci hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya yer alan iddiaya göre Selin Yeninci, Amerikan drama dizisi Quenn Sugar'ın uyarlaması olan dizide rol alacak. FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkması beklenen dizide, babalarının vefatı sonrası bir araya gelen kardeşlerin hikayesi anlatılıyor.

Dizi için görüşülen bir diğer ismin ise yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz olduğu iddia edildi. Amazon Prime'da yayınlanacak olan Rüyanda Görürsün filmi ile ekrana dönmesi beklenen Daymaz'ın bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Ekin Mert Daymaz ve Selin Yeninci'nin partneliğine sıcak bakmadı. Bazı kullanıcılar, ''Anca ablası olur'', ''Selin Yeninci çok iyi bir oyuncu, Ekin Mert Daymaz yanında amatör kalır'' ve ''Bu dizi tutmaz, boşuna masraf yapmayın'' gibi yorumlarda bulundu.



