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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

30.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yakaladığı çıkışı, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Selin Yeninci, bir süredir herhangi bir projede rol almıyordu. Selin Yeninci'nin yeni adresi belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra ekranlarda görünmeyen Selin Yeninci hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya yer alan iddiaya göre Selin Yeninci, Amerikan drama dizisi Quenn Sugar'ın uyarlaması olan dizide rol alacak. FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkması beklenen dizide, babalarının vefatı sonrası bir araya gelen kardeşlerin hikayesi anlatılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

Dizi için görüşülen bir diğer ismin ise yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz olduğu iddia edildi. Amazon Prime'da yayınlanacak olan Rüyanda Görürsün filmi ile ekrana dönmesi beklenen Daymaz'ın bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Ekin Mert Daymaz ve Selin Yeninci'nin partneliğine sıcak bakmadı. Bazı kullanıcılar, ''Anca ablası olur'', ''Selin Yeninci çok iyi bir oyuncu, Ekin Mert Daymaz yanında amatör kalır'' ve ''Bu dizi tutmaz, boşuna masraf yapmayın'' gibi yorumlarda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...


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