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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yaz boyu setler arasında mekik dokudu

24.08.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyurmayı başaran Selin Yeninci’nin tüm yaz boyunca setler arasında mekik dokuyarak geçirdiği ortaya çıktı. İki farklı projede yer alan oyuncu, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon çekimleri için Adana’da.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yaz boyu setler arasında mekik dokudu

Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon arası başlayınca peş peşe iki ayrı projenin setine koştu. Önce ödüllü filmleriyle tanınan Emin Alper'in dördüncü uzun metrajlı filmi Balkaya'nın, hemen ardından da dijital dizi 'İlk ve Son'un çekimleri başladı.

SELİN YENİNCİ İSTANBUL - KAYSERİ ARASI MEKİK DOKUDU

Oyuncu, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve Blu Tv'de yayınlanan İlk ve Son'un İstanbul'daki seti ile Emin Alper'in Kayseri'de çekilen sinema filmi Balkaya'nın seti arasında yaz tatilini tamamladı.

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Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimi başlayan Bir Zamanlar Çukurova için Adana'ya gitti. Yaz boyunca sadece 4 gün boşluk yakalayabilen oyuncu, o kıymetli günlerini kardeşinin Urla'da yeni açtığı beach mekânında geçirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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