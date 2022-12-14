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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’sinin son hali inanılmaz! Okan Bayülgen kendini tutamadı “Çok güzel olmuşsun”

14.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakteriyle parlayan ve ardından yer aldığı yapımlarla isminden sıkça söz ettiren Selin Yeninci güzelliğiyle de konuşuluyor. Hayranları ünlü oyuncunun son halini merak ederken son olarak rol aldığı sinema filmi için katıldığı bir televizyon programında Yeninci'nin güzelliği bir kez daha gündeme geldi. Programın sunucusu Okan Bayülgen'in "Çok güzel olmuşsun" tepkisi stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’sinin son hali inanılmaz! Okan Bayülgen kendini tutamadı “Çok güzel olmuşsun”

Bir dönem ortalığı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden canlandırdığı Saniye karakteriyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Selin Yeninci, çıktığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzelliğiyle ekran başındaki herkesi büyüleyen Yeninci yeni rol aldığı projeden de bahsetti. İşte detaylar...

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"ÇOK GÜZEL OLMUŞSUN"

TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü’nün konukları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakteriyle tanınan ve son olarak Kurak Günler filminde rol alan Selin Yeninci de vardı.

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Okan Bayülgen konuşması sırasında Yeninci’ye bakarak “Neye benzedin bakayım, ee çok güzel olmuşsun işte” dedi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu. Yeninci’nin programa geç alındığını söyleyen Bayülgen “Neyi değiştirdiler saçında?” diye sorunca “Fön çektik sadece” cevabını verdi.

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"UZUN KUYRUKLAR VAR"

Programda rol aldığı Kurak Günler filmini de anlatan Yeninci, “Çok tatlı nostaljik bir şey oldu. Bugün 5. günümüz, hafta sonu boyunca hepimize fotoğraflar geldi, uzun kuyruklar var. Ben ve ekibimiz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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