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Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi Çukur'un ünlü ismi çıktı

18.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı "Sevda" karakteri ile ekrana gelen başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın eşi de kendisi kadar başarılı bir oyuncu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi Çukur'un ünlü ismi çıktı

Başrollerini Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Mürat Ünalmış'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Sevda" karakteri ile ekrana gelen Nazan Kesal'ın hayatı merak konusu oldu.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken oyuncu Nazan Kesal'ın özellikle eşi de merak konusu oldu.

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Nazan Kesal'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu.
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Nazan Kesal, son olarak Netflix'te filmi yayınlanan başarılı isim Ercan Kesal ile evli. Ercan Kesal, geçtiğimiz günlerde final yapan Çukur dizisinde 'İdris Koçovalı' karakterine hayat veriyordu.

18 Aralık 2005'te evlenen ünlü çiftin Poyraz adında bir oğulları vardır.


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ercan Kesal Nazan Kesal
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