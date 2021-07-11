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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle büyüledi

11.07.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle beğenileri üzerine toplayan oyuncu Hilal Altınbilek, Bodrum tatilinde kırmızı bikinisiyle objektiflere yansıdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle büyüledi

ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yıldızını parlatan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

HİLAL ALTINBİLEK CEP TELEFONUNU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hilal Altınbilek, tatilini sürdürüyor. Arkadaş grubuyla plajda bir araya gelen Altınbilek, cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun süre görüşmeler yapan oyuncu, bir ara küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi.

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Fiziğiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Altınbilek, ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fiziğide oyunculuğu gibi mükemmel Allah sahibine bağışlasın
Perfect

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