Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek otel odasından paylaştı

Perşembe akşamlarının en sevilen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın çekimleri Adana’da dolu dizgin devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek de izleyicilerden tam puan alan bir oyuncu.

HİLAL ALTINBİLEK'E ARKADAŞ ZİYARETİ

Hilal Altınbilek, çekimleri Adana’da yapılan dizi nedeniyle çoğu zaman İstanbul’da olamıyor. Bu nedenle de yakın bir arkadaşının ziyareti ile mutlu olmuş oyuncu.

Geçtiğimiz aylarda birlikte Kapadokya’ya da gittikleri arkadaşı Başak Özdemir ile otel odasından bir pozlarını paylaşmış oyuncu. Dizi için Adana’da bulunan oyuncu, kaldığı otelden zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Bu kez arkadaşı ile vermiş pozunu.





