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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şaşkınlık yaratan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 23.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Açıklamalarıyla şaşkınlık yaratan Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şaşkınlık yaratan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

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"TOPLAMDA 38 DOĞUM YAPTIM"

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. 14 yaşında evlendiğini söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Gebeliklerinin üçüz ve dördüz şeklinde olduğunu söyleyen dizi oyuncusu hiç kayıp yaşamasaydı şu anda 38 çocuğu olacağını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
müge anlı dizi oyuncusu

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