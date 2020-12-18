Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 17 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 17 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 17 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

17 Aralık 2020 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 17 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 17 Aralık 2020 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

17 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 17 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, İyi Aile Babası, Mucize Doktor, Sol Yanım, MasterChef Türkiye ve Kalk Gidelim ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Sol Yanım dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye ekrana geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Kalk Gidelim dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.

17 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 17 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 17 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

17 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında ikinci olarak yerini aldı.

Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradan girdi.

Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor dizisi ise en çok izlenenler sırasında dördüncü sırada yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü beşinci sıraya yerleşti.

Show TV’nin fenomen haline gelen Alev Alev dizisi en çok izlenenler listesinde altıncı sırayı aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Alev Alev dizisi yerini aldı. Beşinci sıraya ise MasterChef Türkiye yerleşti.

TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Tarihte bugün neler oldu?Tarihte bugün neler oldu?
Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 18 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

18 Aralık TV yayın akışı!

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

İntikam uğruna ölüme terk edilen Husky'nin inanılmaz dönüşümü!

İntikam uğruna bir deri bir kemik bırakıldı!

Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Sir Ian McKellen koronavirüs aşısı oldu!

Koronavirüs aşısı yaptıran ilk ünlü isim belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.