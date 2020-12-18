Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

18 Aralık Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Aralık Cuma akşamı Ramo, Hercai, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 18 Aralık TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Aralık Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Aralık Cuma kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Aralık Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Aralık Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
23:45 Arıza
03:00 Çukur
05:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
02:30 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 İyi Aile Babası
04:30 Arda’nın Mutfağı
05:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)
23:45 Sen Çal Kapımı
02:30 Kefaret
04:45 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Akrep
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 İğne İplik (Yabancı Sinema)
02:25 Türkan Hanım’ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
İntikam uğruna bir deri bir kemik bırakıldı!İntikam uğruna bir deri bir kemik bırakıldı!
Marvel vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı Marvel vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

İlginizi Çekebilir

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Diğer Haberler

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

İntikam uğruna ölüme terk edilen Husky'nin inanılmaz dönüşümü!

İntikam uğruna bir deri bir kemik bırakıldı!

Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 15 hamle!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Sir Ian McKellen koronavirüs aşısı oldu!

Koronavirüs aşısı yaptıran ilk ünlü isim belli oldu!

En pahalı ve konforlu otelleri bile kıskandırabilecek kadar güzel olan İskandinav hapishaneleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

‘Böyle uyku mu olur’ dedirten 20 evcil hayvan pozu! Evcil hayvanların içinizi ısıtıcak sımsıcak uyku görüntüleri!

Evcil hayvanların içinizi ısıtıcak sımsıcak uyku görüntüleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.