Bir Zamanlar Çukurova'ya Demir ve Ümit'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 82. son bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit ile Demir arasındaki öpüşme sahnesi damga vurdu. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Züleyha, Demir’in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Ancak mektubu kimin bıraktığının peşine düşmeden önce Hünkar Yaman’ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan mektubu kimin bıraktığının hemen peşine düşemeyecektir. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha’nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir. Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekrana dönüyor! Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini Sevda görür ve dillendirir. DEMİR ÜMİT’İN AKINTISINA KAPILDI! Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır.

Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha’nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır! MÜJGAN YİNE BEHİCE’NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR! Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice’nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli’yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çitfliği’ne gidecektir! Behice ise, yapılanlardan memnun, kayıp 30 milyonun peşindedir. Ancak Behice de Müjgan da Yılmaz’ın paralarının Züleyha’da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir. SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü, henüz balayında sayılmalıdır.