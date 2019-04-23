Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hünkar'ın yeğeni Ercüment rolünü kim oynuyor?

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizinin güçlü kadrosuna Rüzgar Aksoy da katıldı. Aksoy dizide, Hünkar'ın (Vahide Perçin) yeğeni Ercüment karakterini canlandırıyor.

Fransa'dan son model arabasıyla konağı ziyarete gelen Ercüment, Çukurova'da olayların seyrini değiştirecek mi? Daha önce birkaç proje için Demir Yaman'dan para alıp hepsini batıran Ercüment'in şimdiki planları ne?

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi "Bir Zamanlar Çukurova", nefes kesecek yeni bölümüyle ATV'de!

