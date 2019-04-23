MAGAZİN

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hünkar'ın yeğeni Ercüment rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 21:41 | Son Güncelleme

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni bir oyuncu katılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar'ın yeğeni Ercüment ortaya çıkıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hünkar'ın yeğeni Ercüment rolünü kim oynuyor?

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizinin güçlü kadrosuna Rüzgar Aksoy da katıldı. Aksoy dizide, Hünkar'ın (Vahide Perçin) yeğeni Ercüment karakterini canlandırıyor.

IMG_0476

Fransa'dan son model arabasıyla konağı ziyarete gelen Ercüment, Çukurova'da olayların seyrini değiştirecek mi? Daha önce birkaç proje için Demir Yaman'dan para alıp hepsini batıran Ercüment'in şimdiki planları ne?

IMG_0495

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi "Bir Zamanlar Çukurova", nefes kesecek yeni bölümüyle ATV'de!

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladıİstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı
Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur dizisine yeni oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüzgar aksoy Bir Zamanlar Çukurova

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Deniz Çakır'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'O hayatı yaşa'

Deniz Çakır'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'O hayatı yaşa'

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'da ekibi şoke eden karar! Kim veda ediyor? Arka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

İstanbullu Gelin bu sezon bitiyor mu? Final öncesinde özel gece

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

Çukur dizisine yeni oyuncu! Süleyman rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Arya Stark'ın seks sahnesine Sophie Turner'dan olay yorum

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kadın dizisinde Barış Manço'lu 23 Nisan coşkusu! Kadın 59. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinde Barış Manço'lu 23 Nisan coşkusu!

İstanbullu Gelin'de bebek mutluluğu! İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de bebek mutluluğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.