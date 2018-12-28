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Bir Zamanlar Çukurova'ya Hünkar ve Felekeli'nin buluşması damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 16. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2018 01:34 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 16. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde eski aşıklar bir araya geldi. Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu. Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova'ya Hünkar ve Felekeli'nin buluşması damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 16. son bölüm izle!

Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar ve Felekeli'nin karşı karşıya gelmesi damga vurdu.

YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA
Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.

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ZÜLEYHA'NIN KANAVİÇESİNİ KİM ALACAK?
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.

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Yeni karşılaşmalar yepyeni olaylara gebe! 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ
Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.

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