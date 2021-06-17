Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sevda öldü! Fekeli hapse mi giriyor?

Her Perşembe saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Sevda kızını korumak amacıyla her şeyi göze almıştı. Demir için ise Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak amacıyla gizli planlar yapan bir düşman haline gelmişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (101. BÖLÜM)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ (100. BÖLÜM)

bölümde; Sevda kızını korumak amacıyla her şeyi göze alacaktır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürmek ister. Ama işler planlandığı gibi gitmez, böylelikle Sevda için de zor günler başlayacaktır. Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak amacıyla gizli planlar yapan bir düşman olmuştur. Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir. Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması amacıyla her yolu denemeye kararlıdır. Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine bütün Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır. Bütün bu koşturma içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atacaktır. Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

Yamanlar, tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek zaman bulamaz. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir. Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmez; Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi deli eden gelişmeler yaşanır. Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlak verir.

