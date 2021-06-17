MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sevda öldü! Fekeli hapse mi giriyor?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sevda öldü! Fekeli hapse mi giriyor?

17.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Sevda kızını korumak amacıyla her şeyi göze almıştı. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürmek istemişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sevda öldü! Fekeli hapse mi giriyor?

Her Perşembe saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Sevda kızını korumak amacıyla her şeyi göze almıştı. Demir için ise Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak amacıyla gizli planlar yapan bir düşman haline gelmişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (101. BÖLÜM)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ (100. BÖLÜM)

  1. bölümde; Sevda kızını korumak amacıyla her şeyi göze alacaktır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürmek ister. Ama işler planlandığı gibi gitmez, böylelikle Sevda için de zor günler başlayacaktır. Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak amacıyla gizli planlar yapan bir düşman olmuştur. Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir. Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması amacıyla her yolu denemeye kararlıdır. Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine bütün Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır. Bütün bu koşturma içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atacaktır. Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

Yamanlar, tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek zaman bulamaz. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir. Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmez; Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi deli eden gelişmeler yaşanır. Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlak verir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.