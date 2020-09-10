Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

ATV'de yayınlanan ve başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak.

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncular Furkan Palalı dave Nazan Kesal da katıldı.

FURKAN PALALI, FİKRET FEKELİ ROLÜNDE!

Fikret Fekeli, birden bire Fekeli’nin de Çukurova’nın hayatına dahil olurken, bakalım ona Yılmaz’dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak? Tüm karizması ile meraklı bakışlar altında Adana’ya giriş yapacak olan Fikret Peleli karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Eylül Perşembe saat 20.00’de atv’de!



