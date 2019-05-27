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Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 27.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Quentin Tarantino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Bir Zamanlar...Hollywood'da filminin başrolünü Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt canlandırıyor. İşte Bir Zamanlar...Hollywood'da filminin fragmanı.

Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi fragmanı yayınlandı!

1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor.


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