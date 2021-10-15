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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu?

15.10.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki sezonun ilgi çeken dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yapılan isim değişikliğinin sebebi merak ediliyor. Yapımın sıkı takipçileri “ Neden ismi Kıbrıs: Zafere Doğru oldu? sorusunu araştırıyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte merak edilenler...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yapılan isim değişikliği araştırılmaya başlandı. Sevilen dizinin sıkı takipçileri isim değişikliğinin sebebini ve yeni oyuncuları merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti?

BİR ZAMANLAR KIBRIS'IN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

TRT 1'in merakla takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu. ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyici ile buluşan dizi, yeni sezonda Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ekranlara getirecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru'nun, ikinci sezonunda kadroda pek çok yeni oyuncu yer alacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna genç oyuncu Mehmet Aykaç ''Erdil'', Tekin Temel ''Ali Rıza Vuruşkan'', Musab Ekici ''Kurtcebe'' ve Metin Büktel ise ''Gazeteci'' rolüyle dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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