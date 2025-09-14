Mynet Trend

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi! "Yüzde 90-95 oranında..."

Mötley Crüe’nun efsanevi solisti Vince Neil, geçtiğimiz Aralık ayında uykusunda felç geçirdiğini açıkladı. Doktorların “Sahneye dönemezsin” dediği rock yıldızı, azmiyle iyileşerek yeniden müziğe döndü.

Çiğdem Sevinç

80’li yıllara damgasını vuran efsanevi rock grubu Mötley Crüe’nun solisti Vince Neil, yaşadığı sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Las Vegas Review-Journal’a konuşan 64 yaşındaki rock yıldızı, geçtiğimiz Aralık ayında uykusunda felç geçirdiğini açıkladı. Ünlü sanatçı, "Felç geçirdim. Sol tarafımın tamamı gitti" ifadelerini kullandı.

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi! "Yüzde 90-95 oranında..." 1

“BANA YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Bu beklenmedik sağlık sorunu nedeniyle grubun Las Vegas konseri ertelenmek zorunda kaldı. Doktorların sahneye geri dönemeyeceğini söylemesine rağmen yılmadığını belirten Neil, “Bana yapamayacağımı söylediklerinde, ‘Hayır, yapacağım. Görürsünüz.’ dedim” diye konuştu.

Felç sonrası ilk günlerinde banyoya dahi yardımla gidebildiğini anlatan Neil, aylar süren yoğun tedavi sürecinde önce tekerlekli sandalye, ardından yürüteç ve baston kullandığını söyledi. Bugün ise hiçbir destek almadan yürüyebiliyor.

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi! "Yüzde 90-95 oranında..." 2

"TEKRAR KOŞMAYI ÖĞRENDİM"

Ses tellerinin felçten etkilenmediğini vurgulayan Vince Neil, fiziksel olarak tekrar sahneye çıkabilmek için büyük bir mücadele verdi. Uzun süren rehabilitasyon ve egzersizlerin ardından sahnelere geri döndüğünü ifade eden sanatçı, “Ben tekrar koşmayı öğrendim. Zor oldu ama geri döndüm. Yüzde 90-95 oranında eskisi gibiyim ve harika olacak” dedi.

