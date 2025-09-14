Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi! "Yüzde 90-95 oranında..."

80’li yıllara damgasını vuran efsanevi rock grubu Mötley Crüe’nun solisti Vince Neil, yaşadığı sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Las Vegas Review-Journal’a konuşan 64 yaşındaki rock yıldızı, geçtiğimiz Aralık ayında uykusunda felç geçirdiğini açıkladı. Ünlü sanatçı, "Felç geçirdim. Sol tarafımın tamamı gitti" ifadelerini kullandı.

“BANA YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Bu beklenmedik sağlık sorunu nedeniyle grubun Las Vegas konseri ertelenmek zorunda kaldı. Doktorların sahneye geri dönemeyeceğini söylemesine rağmen yılmadığını belirten Neil, “Bana yapamayacağımı söylediklerinde, ‘Hayır, yapacağım. Görürsünüz.’ dedim” diye konuştu.

Felç sonrası ilk günlerinde banyoya dahi yardımla gidebildiğini anlatan Neil, aylar süren yoğun tedavi sürecinde önce tekerlekli sandalye, ardından yürüteç ve baston kullandığını söyledi. Bugün ise hiçbir destek almadan yürüyebiliyor.

"TEKRAR KOŞMAYI ÖĞRENDİM"

Ses tellerinin felçten etkilenmediğini vurgulayan Vince Neil, fiziksel olarak tekrar sahneye çıkabilmek için büyük bir mücadele verdi. Uzun süren rehabilitasyon ve egzersizlerin ardından sahnelere geri döndüğünü ifade eden sanatçı, “Ben tekrar koşmayı öğrendim. Zor oldu ama geri döndüm. Yüzde 90-95 oranında eskisi gibiyim ve harika olacak” dedi.