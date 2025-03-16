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Bir zamanların ünlü modeliydi! Brandi Glanville yüzünün eridiğini söyledi! Suratında mantar ve parazit oluştu! İşte son hali...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
16.03.2025 20:16
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Ünlü model ve televizyon yüzü Brandi Glanville, geçirdiği estetik operasyonlar ve makyaj tutkusu nedeniyle yüzünün eridiğini söyledi. Suratında mantar ve parazit oluştu. Artık parası kalmadığı için tedavisine devam edemediğini açıkladı. Ünlü isim son halini paylaştı.

Bir zamanların ünlü modeliydi! Brandi Glanville yüzünün eridiğini söyledi! Suratında mantar ve parazit oluştu! İşte son hali...

Bir zamanların ünlü modeli ve televizyon yüzü Brandi Glanville son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yıllardır makyaj yapan ünlü ismin yüzünde uzun süreli kullanım sonucunda ciddi sorunlar oluştu.

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Güzelliğiyle adeta baş döndüren model geçirdiği estetik operasyonlarla değişime uğramıştı. Fakat o eski halinden şimdilerde eser kalmadı. Makyaj tutkusu nedeniyle modelin suratında mantar ve parazit oluştu. Artık parası kalmadığı için tedavisine devam edemediğini açıkladı. Geçtiğimiz gün katıldığı programda bu "acınası" durumunu düzeltmek istediğini söyledi.

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SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Suratının eridiğini belirten ünlü model, son halini yayınlayarak "İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. O anki halimi bile paylaşmam. Stres insanı öldürür. Sizin durumunuz nasıl? Kendinize iyi bakın, sağ olun. Şu an çalışacak halim yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
estetik
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