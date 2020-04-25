YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Birbirinden farklı 4 pratik sahur tarifi! Lavaş, kroket, çikolatalı bar...

Birbirinden farklı 4 pratik sahur tarifi! Lavaş, kroket, çikolatalı bar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ramazan ayında gün boyu tok kalmak için sahurda yedikleriniz çok önemli. Uzun saatler boyunca enerjinizi ve sağlığınızı korumak amacıyla sahur vaktinde yeterince beslenmelisiniz. Uykunuzu bölüp, sofra hazırlamaya üşeniyorsanız pratik tariflere ihtiyacınız var demektir. Sahur sofranızı şenlendirecek, kolayca hazırlanan sahur tarifleriyle tanışmaya hazırsanız, detaylar içeriğimizde!

Birbirinden farklı 4 pratik sahur tarifi! Lavaş, kroket, çikolatalı bar...

Ramazan'ın en keyifli vakitlerinden biri olan sahur, hemen herkese ayrı bir keyif ve huzur verir. Özenle hazırlanan sofralar, lezzet ve sağlık yüklü aperatifler, gün boyu size güç katar. İşte aile üyelerinizin yüzünü güldürecek, iftara kadar karnınızı tok tutacak tarifler...

LAVAŞ TARİFİ

Görsel 1

Sahurda kahvaltılık yiyeceklerin yanına çok yakışan lavaş, uzun saatler boyunca sizi tok tutabilir.

Malzemeler

l 5 tane kesme şeker ya da 1 yemek kaşığı toz şeker
l 1 kilo un
l 1 tatlı kaşığı tuz
l 1 paket yaş maya
l 1’er bardak ılık su ve süt
l 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

l Malzemelerin hepsini karıştırın.
l Hamuru dinlendirin.
l Hamuru 20 civarı eşit parçaya ayırıp açın.
l Yüksek ateşte arkalı ve önlü olmak üzere pişirin.

PANKEK

Görsel 2

Malzemeler

l 3 yemek kaşığı şeker
l 2 tane yumurta
l Çok az tuz
l 2 su bardağı kadar un
l 1 paket vanilya
l 1 paket kabartma tozu
l 150 ml sıvı yağ
l 300 ml süt

Hazırlanışı

l Geniş bir kaba yumurtayı, sütü, şekeri, vanilyayı, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.
l Yavaşça un ve kabartma tozunu ilave edin ve akıcı bir kıvam elde edin.
l Pankek hamurunu 5-7 dakika kadar bekletin. Sonrasında krep tavasını bir fırçayla hafifçe yağlayın.
l Bir kepçeyle hamurdan parçalar alın ve tavaya aktarın, pankekleri çevirerek pişirin.
l Servisi ister bal isterseniz pudra şekeri veya meyve ilave ederek yapabilirsiniz.

PATATES KROKET

Görsel 3

Malzemeler

l 3 tane haşlanmış patates (rendelenmiş)
l 1 tane yumurtanın sarısı
l Karabiber, muskat ve tuz
l Panesi için malzemeler
l Yumurta
l Galeta unu
l Kızartmak için sıvı yağ
l Un

Hazırlanışı

l Kroket için hazırladığınız malzemeleri bir kaba alın ve yoğurun.
l Yuvarlak veya uzun olmak üzere istediğiniz şekli verin.
l Sırasında una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın.
l Patates kroketleri kızgın yağda kızartın.

PRATİK ÇİKOLATALI BAR

Görsel 4

Gün boyu tatlı krizinizi yönetecek bir tarif arıyorsanız, en sağlıklısından ev yapımı çikolatalı bar tarifi sizin için gelsin!

Malzemeler

l 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
l 50’şer gram çiğ badem ile çiğ fındık
l 100 gram bitter çikolata
l 1 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı

l Hindistan cevizi yağını tavaya alın, kısık ateşte biraz ısıtın.
l Çikolatayı kırın ve bir kaba aktarın.
l Bu kabı, suyla dolu olan başka bir kabın üzerine yerleştirin ve kabı ocağa oturtun.
l Çikolatayı benmari usulünde eritmiş olacaksınız.
l Çikolata eridikten sonra kenara alın ve ılımaya bırakın.
l Ilıklaşan çikolata ile diğer tüm malzemeleri birleştirin.
l Dilediğiniz kalıba bu karışımı yerleştirin.
l Oda sıcaklığına gelince kalıpları buzdolabına alın. Bir süre dinlendirin.
l Donmuş olan çikolataları dolaptan çıkarın, istediğiniz şekilde servis yapın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İftara özel damak çatlatan lezzet: Patlıcan kebabıİftara özel damak çatlatan lezzet: Patlıcan kebabı
Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pratik sahur tarifleri, ramazan,

En Çok Okunan Haberler

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Survivor'da Acun'dan büyük iddia!

Survivor'da Acun'dan büyük iddia!

Arka Sokaklar dizisi için flaş karar!

Arka Sokaklar dizisi için flaş karar!

Burak Akkul zorlu koronavirüs sürecini anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Burak Akkul zorlu koronavirüs sürecini anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

İftara özel damak çatlatan lezzet: Patlıcan kebabı

İftara özel damak çatlatan lezzet: Patlıcan kebabı

Güllacın en önemli püf noktası bakın neymiş!

Güllacın en önemli püf noktası bakın neymiş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiç kullanmıyoruz ama öyle faydaları var ki! Kabızlık, uyku, güçlü kemikler...

Hiç kullanmıyoruz ama öyle faydaları var ki! Kabızlık, uyku, güçlü kemikler...

Patlıcan kebabı tarifi

İftara özel damak çatlatan lezzet: Patlıcan kebabı

Tavada otlu börek tarifi

Sadece 20 dakikada hazır! Kokusu bile cezbediyor...

Ramazan tatlısı tarifi: Unsuz şekersiz kek

Ramazan'a özel: Unsuz ve şekersiz kek

Popkek tarifi

Çocuklar buna bayılacak: Süslü popkek

Çocuklar buna bayılacak: Kek Burger tarifi

Çocuklar buna bayılacak: Kek Burger tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.