Birbirinden farklı 4 pratik sahur tarifi! Lavaş, kroket, çikolatalı bar...

Hazırlanışı l Geniş bir kaba yumurtayı, sütü, şekeri, vanilyayı, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın. l Yavaşça un ve kabartma tozunu ilave edin ve akıcı bir kıvam elde edin. l Pankek hamurunu 5-7 dakika kadar bekletin. Sonrasında krep tavasını bir fırçayla hafifçe yağlayın. l Bir kepçeyle hamurdan parçalar alın ve tavaya aktarın, pankekleri çevirerek pişirin. l Servisi ister bal isterseniz pudra şekeri veya meyve ilave ederek yapabilirsiniz.

Hazırlanışı l Malzemelerin hepsini karıştırın. l Hamuru dinlendirin. l Hamuru 20 civarı eşit parçaya ayırıp açın. l Yüksek ateşte arkalı ve önlü olmak üzere pişirin.

Malzemeler l 5 tane kesme şeker ya da 1 yemek kaşığı toz şeker l 1 kilo un l 1 tatlı kaşığı tuz l 1 paket yaş maya l 1’er bardak ılık su ve süt l 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Ramazan'ın en keyifli vakitlerinden biri olan sahur, hemen herkese ayrı bir keyif ve huzur verir. Özenle hazırlanan sofralar, lezzet ve sağlık yüklü aperatifler, gün boyu size güç katar. İşte aile üyelerinizin yüzünü güldürecek, iftara kadar karnınızı tok tutacak tarifler...

PATATES KROKET



Malzemeler



l 3 tane haşlanmış patates (rendelenmiş)

l 1 tane yumurtanın sarısı

l Karabiber, muskat ve tuz

l Panesi için malzemeler

l Yumurta

l Galeta unu

l Kızartmak için sıvı yağ

l Un

Hazırlanışı



l Kroket için hazırladığınız malzemeleri bir kaba alın ve yoğurun.

l Yuvarlak veya uzun olmak üzere istediğiniz şekli verin.

l Sırasında una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

l Patates kroketleri kızgın yağda kızartın.

PRATİK ÇİKOLATALI BAR



Gün boyu tatlı krizinizi yönetecek bir tarif arıyorsanız, en sağlıklısından ev yapımı çikolatalı bar tarifi sizin için gelsin!

Malzemeler



l 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

l 50’şer gram çiğ badem ile çiğ fındık

l 100 gram bitter çikolata

l 1 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı



l Hindistan cevizi yağını tavaya alın, kısık ateşte biraz ısıtın.

l Çikolatayı kırın ve bir kaba aktarın.

l Bu kabı, suyla dolu olan başka bir kabın üzerine yerleştirin ve kabı ocağa oturtun.

l Çikolatayı benmari usulünde eritmiş olacaksınız.

l Çikolata eridikten sonra kenara alın ve ılımaya bırakın.

l Ilıklaşan çikolata ile diğer tüm malzemeleri birleştirin.

l Dilediğiniz kalıba bu karışımı yerleştirin.

l Oda sıcaklığına gelince kalıpları buzdolabına alın. Bir süre dinlendirin.

l Donmuş olan çikolataları dolaptan çıkarın, istediğiniz şekilde servis yapın.

