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Birbirinden farklı tariflerle zeytinyağlı meze tabağı! Pratik zeytinyağlı meze çeşitleri: Fava (Bakla püresi) tarifi...

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi, hafif, sağlıklı ve lezzet dolu zeytinyağlı mezeler. İster arkadaşlarla uzun sohbetli bir sofrada, ister ailenizle keyifli bir yemekte, zeytinyağlı meze tabağı her zaman yıldız olur. Taze otlar, mevsim sebzeleri ve bol zeytinyağıyla hazırlanan bu tarifler, hem pratik hem de sofranıza Akdeniz esintisi katıyor. İşte dört zeytinyağlı meze tarifi haberimizde...

Birbirinden farklı tariflerle zeytinyağlı meze tabağı! Pratik zeytinyağlı meze çeşitleri: Fava (Bakla püresi) tarifi...
Sedef Karatay

Zeytinyağlı mezeler, yazın hafif ve sağlıklı beslenme ihtiyacına mükemmel bir cevap. Hazırlaması kolay, sunumu şık ve her damak zevkine uygun. Üstelik bu tarifler vegan dostu ve mevsimsel malzemelerle ekonomik. Sofranızda Akdeniz’in ferahlığını hissettirmek için ideal.

1. KÖZ PATLICANLI HUMUS

Malzemeler (4 kişilik):

  • 2 orta boy patlıcan
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limon suyu
  • Tuz, kimyon, pul biber

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Yapılışı:

  • Patlıcanları közleyin (ocakta veya fırında, 200°C’de 20 dakika). Kabuklarını soyup içini ezin.
  • Nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuzu blender’da pürüzsüz olana kadar çekin.
  • Köz patlıcanı ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve pul biber serpin.

Tüyo: Yanına taze nane yaprakları ekleyerek ferah bir dokunuş katın.

2. ENGİNAR KALBİ SALATASI

Malzemeler (4 kişilik):

  • 4 adet konserve veya taze enginar kalbi
  • 1 avuç roka veya bebek ıspanak
  • 1 çay bardağı ceviz içi (kıyılmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Enginar kalplerini dörde bölün ve bir kaseye alın.
  • Üzerine roka, ceviz ve zeytinyağlı sosu (zeytinyağı, nar ekşisi, hardal, tuz ve karabiber karışımı) ekleyin.
  • Hafifçe karıştırıp servis yapın.

Tüyo: Taze enginar kullanıyorsanız, limonlu suda haşlayarak kararmasını önleyin.

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3. FAVA (BAKLA PÜRESİ)

Malzemeler (4 kişilik):

  • 1 su bardağı kuru bakla
  • 1 küçük soğan (doğranmış)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Yarım limon suyu
  • Tuz, dereotu (servis için)

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Yapılışı:

  • Kuru baklayı bir gece suda bekletin. Süzüp tencereye alın, üzerine soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, şeker ve tuz ekleyip üzerini geçecek kadar su koyun.
  • Baklalar yumuşayana kadar (yaklaşık 30 dakika) pişirin. Blender’la pürüzsüz hale getirin.
  • Kare bir kaba döküp soğumaya bırakın. Dilimleyip üzerine zeytinyağı ve dereotu ile servis edin.

Tüyo: Fava soğudukça sertleşir, bu yüzden sıcakken kalıba dökün.

4. YAPRAK SARMA (ZEYTİNYAĞLI)

Malzemeler (4 kişilik):

  • 20-25 asma yaprağı (taze veya salamura)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 orta boy soğan (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, yenibahar, tarçın, nane
  • Yarım limon suyu

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Yapılışı:

  • Soğanı zeytinyağında kavurun, fıstıkları ekleyip pembeleştirin. Pirinç, kuş üzümü, baharatlar ve 1 bardak suyu ekleyip pirinçler suyu çekene kadar pişirin. Soğutun.
  • Asma yapraklarını sıcak suda yumuşatın (salamuraysa tuzunu akıtın). Her yaprağa 1 tatlı kaşığı iç koyup sarın.
  • Tencereye dizin, üzerine limon suyu ve 1 bardak su ekleyip kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Soğuk servis edin.

Tüyo: Tencerenin dibine yaprak sererek sarmaların yanmasını önleyin.

AFİYET OLSUN!

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