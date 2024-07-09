Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'ten şiddet mi gördü? Kafa karıştıran paylaşım

MYNET-İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Dilan Çıtak zaman zaman babasıyla anılmaktan rahatsız olduğunu söylüyordu. Babasının gölgesinde olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durarak müzik kariyerini inşa ettiğini her fırsatta dile getiren Dilan Çıtak yine gündemde.

Uzun süre küs kaldıktan sonra barışan baba kızın, bir kez daha arasının açıldığı haberi magazin gündeminde yer almıştı. Tatlıses'in, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkardığı ve kızıyla birlikte olduğu fotoğrafları sildiği iddiaları vardı.

Bu olaydan aylar sonra Dilan Çıtak bir paylaşım yapınca gündem oldu.

Dilan Çıtak paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı devamında "Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmei ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı.





