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  4. Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil ne yapacağını bilemedi

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil ne yapacağını bilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı, ambulansla yayını terk etti! Partneri Seren Serengil yayında ne yapacağını bilemedi.

Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü bölümünde beklenmedik anlar yaşandı. Programa eğlenceli bir şekilde başlayan Bircan Bali ve Seren Serengil girilen bir haberin ardından yayına tek başına Seren Serengil çıktı.

Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı... Serengil açıklamasında "ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için de çok korktum. Ambulans müdahale edecek. Ay sinirim bozuldu. Birden bire oldu; bulantıyla beraber... " dedi.

Programı ilerleyen dakikalarda Arto ve Seren Serengil sunmaya devam etti.


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