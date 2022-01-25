Bircan Bali Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi! Arto dayanamadı

Bircan Bali ve Arto arasında kar yağışı konusu konuşulurken gerilim yaşandı. Söylemezsem Olmaz magazin programında Bircan Bali kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüleri eleştirdi. Sunucu Bali'nin hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı.

Bircan Bali açıklamasında "Biriken kar belediyenin sorumluluğu... Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki... O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" dedi.

İMAMOĞLU'NA KALKAN GÖNDERMESİ

Arto Bali'nin açıklamalarına ise karşı çıktı. Arto Bircan Bali'yi bölerek "Ona bakarsan şu an İstanbul'un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı" dedi. Bircan Bali bu sözün üzerine gerildi ve "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bircan Bali konuşmaya devam ederek "Hale bakın! Şafak Sezer'i de ver ekrana" deyince Arto yine sunucuyu böldü. Arto açıklamasında "Şafak Sezer'in orası Karayolları'na bağlı" dedi. Bircan Bali ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?" diyerek karşı çıktı.

Arto ise açıklamasında "Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si" yorumunda bulundu.

Arto ve Bircan Bali'nin gerilimi sosyal medyada da gündem oldu. Takipçiler ikiye bölündü ve Arto'yu ve Bircan Bali'yi destekleyenler sosyal medyada atıştı.

