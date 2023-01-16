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Bircan Bali ve Arto'ya uzaklaştırma kararı çıkartmış! Seren Serengil'den şok paylaşım!

16.01.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Söylemezsem Olmaz sunucularını da için alan paylaşım sonrasında kullanıcılar ünlü sanatçı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Seren Serengil daha önce de yine Instagram hesabı üzerinden bir dönem berbaber sunuculuğunu yaptığı Söylemezsm Olmaz programı için paylaşımlarda bulunmuştu. Peki Seren Serengil Instagram paylaşımında ne diyor, Deniz Akkaya ile neden kavgalı? İşte cevaplar...

Bircan Bali ve Arto'ya uzaklaştırma kararı çıkartmış! Seren Serengil'den şok paylaşım!

Seren Serengil büyük bir tartışmayla ayrıldığı Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz yorumcularına ateş püskürmeye devam ediyor. Sağlık sorunları ve diğer yorumcularla yaşadığı tartışmalar nedeniyle programdan ayrılan Seren Serengil Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Peki Seren Serengil'in paylaşımında ne var, Deniz Akkaya ile neden kavgalı? İşte detaylar...

SEREN SERENGİL'DEN UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Seren Serengil Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Yaptığı paylaşımda Bircan Bali, Arto ve Deniz Akkaya da dahil birkaç kişi için uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ve bu talebinin bugün onaylandığına dair karar yer aldı.

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AÇIKLAMA AVUKATINDAN GELDİ

Seren Serengil Instagram paylaşımını avukatının imzasıyla yayınladı. Gerekçeli kararın görüldüğü açıklama kısa sürede gündem oldu. Seren Serengil'in paylaşımındaki açıklama ise şu şekildeydi :

'' BİLGİ

Beyaz Tv'de yayınlanan SÖYLEMEZSEM OLMAZ adlı programdan ayrıldıktan sonra SEREN SERENGİL hakkında asılsız iddialarda bulunan, hakaret nitelikte sözler söyleyen ve sosyal medya aracılığı ile paylaşımlarda bulunan, ima yoluyla küçük düşürücü sözler sareden Bircan Bali, Harutyan Dalga(Arto), baskı ve mobbing uygulayan Bilal Özbilge ve yönlendirilen diğer şahıslar hakkında(Deniz AKKAYA),

İLETİŞİM ARAÇLARI, SOSYAL MEDYA, VE ŞAHSİ TELEFONU ve sair surette RAHATSIZ ETMEMESİNE yönelik Nöbetçi Mahkemeden KORUMA TALEP edilmiştir. İlgili kişiler hakkında NÖBETÇİ mahkemece uzaklaştırma ve koruma kararı verilmiştir. Fiillerin devam etmesi halinde TAZYİK HAPİS talep edilecektir. İlgili kişilerin söz konusu fiillerinen dolayı(paylaşımlarından) İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞINA suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca tazminat davaları açılacaktır. Bilginize..

Av. Emrah İLARSLAN''

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