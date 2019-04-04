Birce Akalay: Ben artık dönmüyorum

Oyuncu Birce Akalay her yaz gittiği Gümüşlük'e bu sefer erken kaçtı.

Şu an Bodrum Gümüşlük’te olan Birce Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilmiş bir görüntüsünü “Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?” diyerek paylaştı.

Paylaşımın ardından herkes "İstanbul'u terk mi etti" diye sorarken Akalay bu sorulara yanıt vermedi.

Birce Akalay’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Akalay daha önce de denize girdiği bir pozunu paylaşarak "bahar temizliği" notunu düşmüştü.

Oyuncu son olarak ömrü kısa olan Ağlama Anne dizisinde rol almıştı.

