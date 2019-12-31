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  4. Birce Akalay: Beren Saat hakkını vermiştir!

Birce Akalay: Beren Saat hakkını vermiştir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Önceki akşam Akmerkez’de objektiflere takılan oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Beren Saat'in olay yaratan sahneleri hakkında açıklama yaptı.

Birce Akalay: Beren Saat hakkını vermiştir!

Birce Akalay, ilk sezonu 8 bölümden oluşan Netflix dizisi 'Atiye'de çok konuşulan Beren Saat’in sevişme sahnelerini yorumladı.

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Başrol oyuncuları Beren Saat ile Metin Akdülger'in, 'Atiye'nin ilk sezonundaki sevişme sahneleri çok konuşuldu.

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Birce Akalay, henüz 'Atiye'yi izlemediğini belirterek, "Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir" dedi.

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Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu, “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.

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YÜZÜNE NE OLDU?

Beren Saat, 'Atiye' dizisinde makyajsız olarak kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu; özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi.

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Saat, dizideki birçok sahnede makyaj da yaptırmadı.Bu sebeple yüzü farklı çıktı. Bilindiği gibi, ünlü oyuncunun yüzünde hiç estetik yok.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Beren Saat Atiye

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