Birce Akalay: Beren Saat hakkını vermiştir!

Birce Akalay, ilk sezonu 8 bölümden oluşan Netflix dizisi 'Atiye'de çok konuşulan Beren Saat’in sevişme sahnelerini yorumladı.

Başrol oyuncuları Beren Saat ile Metin Akdülger'in, 'Atiye'nin ilk sezonundaki sevişme sahneleri çok konuşuldu.

Birce Akalay, henüz 'Atiye'yi izlemediğini belirterek, "Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir" dedi.

Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu, “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.

YÜZÜNE NE OLDU?

Beren Saat, 'Atiye' dizisinde makyajsız olarak kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu; özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi.

Saat, dizideki birçok sahnede makyaj da yaptırmadı.Bu sebeple yüzü farklı çıktı. Bilindiği gibi, ünlü oyuncunun yüzünde hiç estetik yok.



