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  4. Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: İyi ki doğdun paşam!

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: İyi ki doğdun paşam!

14.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerden kalma dostluğu devam ediyor. Akalay, yakın dostu Çelikkol'un doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: İyi ki doğdun paşam!

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.

Akalay, yakın dostunun doğum gününü şu mesajla kutladı; "İbom! Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım."

Mimar Mihre Çelikkol ile evli olan İbrahim Çelikkol’un 2019 yılının aralık ayında oğlu Ali dünyaya gelmişti.

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Birce Akalay İbrahim Çelikkol
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