Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: İyi ki doğdun paşam!

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.

Akalay, yakın dostunun doğum gününü şu mesajla kutladı; "İbom! Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım."

Mimar Mihre Çelikkol ile evli olan İbrahim Çelikkol’un 2019 yılının aralık ayında oğlu Ali dünyaya gelmişti.

