Birce Akalay’ın el hareketi sosyal medyayı salladı

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Ancak zaman zaman oyunculuğunun dışındaki gündemlerle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Birce Akalay önceki gece sevgilisi Can Tunalı ve “kız kardeşim ve ahretliğim” dediği Aslı Mavitan ile bir mekanda eğlendi. Türkçe ağırlıklı müziklerle coşan Birce Akalay ve Aslı Mavitan, şarkılara eşlik ettikleri anları sosyal medyadan takipçileriyle de paylaştı.

Aslı Mavitan’ın story’den paylaştığı videolardaki bir detay ise özellikle dikkat çekti.

BİRCE AKALAY'A YORUM YAĞDI

Birce Akalay, Şebnem Ferah şarkısı eşliğinde eğlenirken el hareketi yaptı. Bu videoyu gören Mavitan’ın takipçileri hemen silmesi için uyarı mesajları attı. Sabah saatlerinde Aslı Mavitan’ın sosyal medyada dolaşıma giren bu videoyu sayfasından sildiği görüldü.

Birce Akalay'ın yaptığı el hareketi sosyal medyada tepki aldı ve bolca konuşuldu.

Birce Akalay ile sanatçı bir aileden gelen eski haber spikeri Aslı Mavitan, geçen yıl 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. (Medyatava)

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